Rize'de 6'lı masayı Gelecek Partisi ağırladı

Rize’de 6’lı Masa’yı oluşturan partilerin il başkanları, Gelecek Partisi İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize'de Gelecek Partisi İl Başkanlığı'ndaki buluşma sonrasında başkanlar yaklaşan genel seçimlerde sandık güvenliği ile Rize’nin ve çevre illerinin temel geçim kaynağı olan çay tarımı hakkında AK Partili vekillerin hazırlayıp meclise sundukları ‘Çay Kanunu Taslağı’ hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada seçim güvenliği ve sandık görevlendirmeleri konusunda hazırlanan ve örgütlerden gelen raporları değerlendiren parti başkanları, yapılan çalışmalarda belirlenen hedeflere ulaştıklarını yakında çalışmalarda ikinci aşamaya geçeceklerini duyurdu.

AK Parti'nin Çay Kanunu konusunda sınıfta kaldıklarını ve vatandaşlarşa dalga geçtiklerini öne süren altılı masanın Rize örgütlerinin il başkanları, "Üreticiyi koruyacak, yaş çayda taban fiyat uygulamasını zorunlu kılacak, ÇAYKUR’u koruyacak, Sözleşmeli tarımı gündemine almayan ve devletin çay tarımı üzerinde ki koruyuculuğunu kaldıramayacak özel sektörü yok saymayan çay kanununu iktidarımızda bizler çıkartacağız" açıklamaında bulundular.