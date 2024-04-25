Çocuklar, 23 Nisan Çocuk Şenliği ile bayramı doyasıya yaşadı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü. Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde yüzlerce çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen şenliğin yanı sıra mahalleleri gezen 23 Nisan Otobüsü ile birlikte çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 23 Nisan Şenliği, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Burada, öğle saatlerinde başlayan şenlik için aileleri ile birlikte gelen çocuklara Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ikramlarda bulunularak hediyeler dağıtıldı.

Kendileri için hazırlanan Hacivat Karagöz Müzikali, illüzyon gösterileri, Ege ile Gaga gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklar ödüllü yarışmalara katılarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Şenliğe katılarak çocukların mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanı Rasim Arı’ya çocuklarda büyük ilgi gösterdi. Başkan Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği çocukların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra gün dolayısıyla özel olarak hazırlanan 23 Nisan Otobüsü ile mahalleleri turladı.

Kendi kullandığı otobüs ile gittiği mahallelerde büyük bir coşku ile karşılanan Arı, burada da çocuklara hediyeler dağıttı.

Başkan Arı; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarımızın heyecanını ve coşkusunu paylaşmak, bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyadaki tüm çocuklara barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.