'Millet'ten Bursalı seçmene çağrı

Bursa'da 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Millet Partisi belediye başkan adayları, "Bir oy, bin oyunu bozar" çağrısında bulunarak, bir 'oy'un şehrin ve ülkenin kaderini değiştirebileceğinin mesajını verdi.BURSA (İGFA) - Cuma Nacar’ın Genel Başkanlığında Yerel Seçimlere iddialı şekilde hazırlanan Millet Partisi Bursa teşkilatı, 17 ilçenin tamamında gerçekleştirdiği dolu dolu programlar ve propaganda çalışmalarıyla fark oluşturdu. Adaylar, tüm seçmenleri pazar günü sandık başına gitmeye davet etti.

Denenmemiş ehil kadrolarının şehirleri yönetmeye hazır olduğunu kaydeden Millet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, bugünün değil, yarının Bursa’sı için beraber ve güçlü olduklarını belirterek, daha yeşil, ranttan uzak ve yaşanabilir bir kent için pazar günü vatandaşların oylarına talip olduklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkan Adayı Haluk Bilgin ise, kapsamlı yol haritalarıyla göreve hazır olduklarının mesajını verirken, Yıldırım Belediye Başkan adayı Ahmet Üstün, istihdam sorununu çözeceklerini, Nilüfer Belediye Bşakan adayı Selami Yıldırım ise, depreme dirençli bir Nilüfer inşa edeceklerini ve halkın parasının halkın ihtiyaçları için harcanacağının taahhüdünde bulundu.