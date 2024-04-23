Manisa’da 23 Nisan Coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü kuruluş yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tek tek tüm çocuklar ve vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi. Çocukların bayramlarını kutladı. MANİSA (İGFA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü kuruluş yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurelli tarafından çelenk sunulmasıyla birlikte başlayan tören, yine Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Düzenlenen törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek ile kızları Nehir ve Elif, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı P.Alb. Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖĞRENCİLERİ SELAMLADILAR Tören alanına gelen Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, tören alanını gezerek alanda bulunan öğrencilerin ve velilerin bayramlarını kutladı.

Öğrenciler tarafından oyunlar sahnelendi

Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ardından protokol üyelerinin yerlerine yerleşmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kutlama mesajının okunmasının ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Gazi İlkokulu tarafından hazırlanan gösteriler, öğrenciler tarafından sahnelendi.

BAŞKAN ZEYREK’E BÜYÜK İLGİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde öğrenciler ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e yoğun ilgi gösterdi. Başkan Zeyrek, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zeyrek, hepsine iyi günler dileklerini iletti ve bayramlarını kutladı.