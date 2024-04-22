Son Dakika

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç 271 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolü ile Erciyes’teki ağaçlandırma etkinliğine katılarak fidan dikimi yaptı Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni’nde toplam 271 bin 500 fidan toprakla buluştu

GÜNDEM 22.04.2024, 09:31
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç 271 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolü ile Erciyes’teki ağaçlandırma etkinliğine katılarak fidan dikimi yaptı. Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni’nde toplam 271 bin 500 fidan toprakla buluştu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin bahar döneminde ağaçlandırılması için gerçekleştirilen şehrin, Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ali Dağı olmak üzere 3 noktasındaki faaliyetler, Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni ile gerçekleştirildi. 

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, bakanlık bürokratları, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, kaymakamlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

3 noktada gerçekleşen fidan dikim programında Bakan Özhaseki, görüntülü görüşme yöntemiyle fidan dikim noktalarındaki dikim etkinliğine bağlantı gerçekleştirerek dikim faaliyetini takip etti.

“ŞEHİRLERİN HAYATI DEVLETLERİN HAYATINDAN BİLE UZUNDUR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni’nde yaptığı konuşmada, bilim adamlarının ifadesi olan ‘Şehirlerin hayatı devletlerin hayatından bile uzundur’ sözünü hatırlatarak, Anadolu’nun kadim kentlerinin tarihinden örnekler verdi. Kayseri’deki turizm noktasında Erciyes Dağı’nı turizme kazandırmayı başardıklarını dile getiren Özhaseki, söz konu bölgede yeşillendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve 7 milyona yakın ağaç dikildiğini kaydetti.  Bakanlık olarak görevlerinin zor olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, bir yandan çevre kirliliğini önleme, yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirme öte yandan da deprem ülkesi olan Türkiye’de depremin zararlarını gidermeye, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurguladı. Sözlerinin sonunda Türk kültür ve medeniyetinde ağacın çok önemli bir yeri olduğuna değinen Özhaseki, örnek olacak 271 bin 500 fidanı bugün toprakla buluşturduklarının altını çizdi. 

“AMACIMIZ DOĞAYI, ÇEVREYİ ÖNEMSEMEK, BU KONUDA GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, Erciyes Dağı’nın önemini herkesin takdir ettiğini dile getirerek, Bakan Özhaseki’nin Türkiye ve dünyadaki en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi’ni hayata geçirdiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmalardan dolayı Bakan Özhaseki ve ekibine teşekkür ettiği konuşmasında, “Erciyes Kayak Merkezi’mizin ağaçlandırma ile birlikte daha da anlam kazanacağını, aynı zamanda bu bölgede yapılacak çalışmalarla karbon izi ile ilgili yapılması gereken çalışmalara önem verildiğini de hep beraber gözlemlemekteyiz. Amacımız doğayı, çevreyi önemsemek, bu konuda gerekli duyarlılığı göstermek. Besmeleyi çekip ağaçları dikip, Erciyes’imizi aynı zamanda bu bembeyaz karlarla büründüğü dönemdeki karları ile yemyeşil doğayla bütünleşerek en anlamlı kayak merkezi olma yolundaki çabamızı belirtiyoruz” diye konuştu. 

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise yıllardır sadece suyunda, görüntüsünde faydalanılan Erciyes’in, artık dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldiğini ifade ederek, Bakan Özhaseki’ye bu emeği için teşekkür etti ve dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.                

Fidan dikim törenine Ali Dağı’ndan görüntülü görüşme ile katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise küresel ısınma ile İç Anadolu’nun da çok etkilendiğini ve bu mücadelelerin çok anlamlı olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyerek” Ali Dağı yürüyüş parkuru hakkında bilgiler verdi. 

Törene Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri’nin son dönemde çekim noktası olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne dikilen fidanların hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Törende ayrıca günün anısına Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş tarafından Bakan Özhaseki’ye Erciyes, ağaçlar ve Bakan Özhaski’nin portresinin yer aldığı resim tablosu hediye edildi. 

Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki katılımcılar, Erciyes Kayak Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak şehrin 3 noktasında toplam 271 bin 500 fidanı da toprakla buluşturdu. 

YILDA 2 BİN 468 TON KARBON TUTACAK, TOPLAM 271 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Dikilecek fidanların yılda 2 bin 468 ton karbonu tutacağı bir yutak alanı teşkil edeceği toplam 271 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. 97 bin sarıçam, 95 bin yalancı akasya, 33 bin huş, 14 bin ardıç, 13 bin 744 kuşburnu, 3 bin 756 ahlat, 1.500 titrek kavak, 4 bin Toros sediri ve 9 bin 500 ağaççık, çalı ve uzun ömürlü bitkinin toprakla buluştuğu törende, ağaçlandırılan sahanın iklim değişikliği kaynaklı ani ve şiddetli yağışları ve bu sebeple görülen selleri tahfif etmesi ve nihayeten engellemesi, yörenin hava kalitesini artırması öngörülüyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14