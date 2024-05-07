Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehirin borcunu açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin tespit edebildikleri borç miktarını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin tespit edebildikleri borç miktarını açıkladı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinin Yıldırım Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesinin tespit edilen borç miktarını açıkladı.
Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin borcunu 7.1 milyar lira olarak açıkladığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın söz konusu borcun iştiraklerle birlikte 20 milyar lira civarında olduğunu söylediğini kaydetti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, düzenlenen basın toplantısında bir aylık çalışma neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine dair borç miktarını yüzde 60 ila yüzde 70 oranında tespit ettiklerini kaydederek, söz konusu borcun şimdiye kadar tespit edilebilen miktarının 25 milyar TL bandında olduğunu açıkladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17