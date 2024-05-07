Bakan Yardımcısı İnan, Konya Bilim Merkezi’nde incelemede bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi’ndeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Konya Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde incelemeler gerçekleştiren Bakan Yardımcısı İnan, Konya Bilim Merkezi’ndeki atölye ve laboratuvarları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Bana İnan, Konya'nın bilim ve teknolojiye olan katkısının takdire şayan olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaları ve iş birliği için Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Türkiye’nin TÜBİTAK destekli en büyük Bilim Merkezimizde yaptığımız çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan ile inceledik. Gençlerimize, bilime ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Bakan Yarımcımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.