Başkan Aydın: “Bursaspor eski günlerine kavuşacak”

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti. Başkan Aydın, Bursaspor’u eski günlerine döndürmek için desteğe hazır olduklarını ifade etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Başkanı Sinar Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında ağırladı. Bursaspor’u bulunduğu zor durumdan kurtarmak için mücadele veren Bursasporlu yöneticilerin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, şehrin marka değeri olan Bursaspor’u eski günlerine kavuşturmak adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kulübün yaşadığı zor durumdan kurtulması için neler yapılması gerektiği konusunda yeşil beyazlı yöneticiler ile fikir alış verişi yapan Başkan Aydın, “Birbirimize kenetlenerek takımın eski günlerine dönmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Biz gerekli desteği vermeye her zaman hazırız” dedi.

Bursaspor Başkanı Sinar Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri de desteklerinden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti. Bursaspor Başkanı Sinan Bür, görüşme sonunda Başkan Aydın’a isminin yazılı olduğu forma ile atkı hediye etti.