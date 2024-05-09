Süper Loto talihlisi çekini aldı

Süper Loto'da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen çekilişte 83 milyon 9 bin 784 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı.İSTANBUL (İGFA) - 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilerek 83 milyon 9 bin 784 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı.

Aydın Germencik’ten oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

83 milyon 9 bin 784 TL tutarındaki büyük ikramiye 22, 24, 26, 27, 30, 59 sayılarına isabet etti.

“ÇOCUKLARIM İÇİN GÜZEL BİR GELECEK HAYALİ KURUYORUM”

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen talihli, yaptığı açıklamada, düzenli olarak Çılgın Sayısal Loto oynadığını belirterek, "Yaklaşık 3-4 ay önce bayiye gittiğimde Süper Loto ikramiyesinin de bir hayli yüksek olduğunu gördüm ve Süper Loto da oynamaya başladım. İlk oynamaya başladığımda kendi belirlediğim numaralara ve biraz da makinaya oynatmıştım. En sonunda makinaya oynattığım numaralardan birine büyük ikramiye çıktı. İnşaat işçisi olarak çalışıyorum. Büyük ikramiyeyi kazandığım için çok mutluyum. Çıkan ikramiyeyle ailem ve özellikle çocuklarım için güzel bir gelecek hayali kuruyorum" diye konuştu.