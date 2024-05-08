Bursa'dan 'Millet' çağrısı

Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, İsrail’i yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik baskıların durdurulması çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail’in durdurulması için uluslararası adalet mekanizmalarının acilen devreye girmesi gerektiğini kaydeden Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, liderlerin soykırım suçuna ortak olamayacaklarını söyledi.

İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze’de abluka, şiddet, zulüm, bebek katliamı, okul-aş evi ve hastane vurmak, sivil katliam, sürgün ve soykırım suçları işlediğini belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “İsrail Başbakanı Netanyahu, bu suçlar yetmiyormuş gibi şimdi de İsrail’i yargılayan Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) baskı yapmaya yelteniyor. İsrail’de yayın yapan Walla internet sitesi; UCM’nin, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığını ve bu kararının engellenmesi için Netanyahu’nun ABD Başkanı Biden’dan yardım istediğini yazdı. UCM Başsavcısı da bu baskıya karşı, ‘Bireyler, mahkemeye misilleme tehdidinde bulunduğunda bu, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeler. Bu girişim, derhal durdurulmalıdır.’ açıklamasıyla tepki gösterdi. Başsavcının; UCM’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve üst düzey yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarmasının engellenmesi girişimlerinin ‘derhal durdurulması’ çağrısına kulak tıkanmamalı. Zalim ve katil Netanyahu ile ortakları, ‘hem suçlu, hem güçlü’ tavırları ile uluslararası kamuoyuna ve yargıya baskı yapmayı bırakmalı ve suçlarını kabullenmelidir. Saldırıları durdurmalı, Gazze’den geri çekilmeli, iktidarı bırakmalı ve soykırımın cezasını ödemelidir!” ifadelerini kullandı.