Eğitim Gücü-Sen Bursa da şiddete 'dur' dedi

Eğitim çalışanlarına yapılan şiddete 'dur' demek için Eğitim Gücü-Sen Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, hiçbirinin bu tür bir tehlike ile yüz yüze kalmayı hak etmediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Eğitim Gücü-Sen Bursa İl Temsilciliği, İstanbul'da Irak asıllı bir öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan adına ve eğitim çalışanlarına yapılan şiddete dur demek için Bursa İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleşti.

Eğitim Gücü Sen Bursa İl Temsilcisi Okan Atar, son dönemlerde eğitimde artan şiddete yönelik Eğitim Gücü Sen Bursa İl Temsilciliği adına basın açıklaması gerçekleştirdi.

Atar, İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Okul Müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza başsağlığı diledi.

Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddettiklerini ifade eden Atar, "Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor" diye konuştu.