MOTAŞ gece seferlerinin ilkini gerçekleştirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ trambüs gece seferlerine başladı. Vatandaşların gece ulaşım sıkıntısı yaşamamaları noktasında başlatılan uygulamada gece seferleri 23.30-04.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.MALATYA (İGFA) - MAŞTİ-İnönü Üniversitesi arasında dün başlayan gece seferleri uygulaması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ gece 23.30 ile 04.00 saatleri arasında özellikle MAŞTİ-Üniversite hattında seferlerini artırarak gece saatlerde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi), Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne vatandaşların ulaşım hizmetini sağlamaya devam edecek.

UYGULAMA VATANDAŞI MUTLU ETTİ

Uygulamaya giren trambüs gece seferlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin güzel bir çalışamaya imza attığını söylediler. Ayrıca bu hizmetle birlikte özellikle gece hastaneye ulaşım ihtiyacı olanların ve konteyner kentler arasında ulaşımın çok rahat olacağını da ifade ettiler.

GECE HATLARI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

MOTAŞ, gece hatları 23.30-04.00 saatleri arasında toplam 4 sefer olarak gerçekleştirilecek. Gece hatlarıyla Malatyalılara kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor. Gece düzenlenecek sefer saatleri ve durakları ise şu şekilde:

1. SEFER

MAŞTİ 23.30, Dede Korkut 23.40, Şire Pazarı 23.48, Malatya Anadolu Lisesi 00.00, T.ÖT.M 00.05, Besyo 00.15, Mişmiş Park 00.25, Şire Pazarı 00.40, MAŞTİ 00.55

2.SEFER

MAŞTİ 01.00, Dede Korkut 01.10, Şire Pazarı 01.18, Malatya Anadolu Lisesi 01.30, T.Ö.T.M 01.35, Besyo 01.45, Mişmiş Park 01.55, Şire Pazarı 02.10, MAŞTİ 02.25

3.SEFER

MAŞTİ 02.30, Dede Korkut 02.40, Şire Pazarı 02.48, Malatya Anadolu Lisesi 03.00, T.Ö.T.M 03.05, Besyo 03.15, Mişmiş Park 03.25, Şire Pazarı 03.40, MAŞTİ 03.55

4.SEFER

MAŞTİ 04.00, Dede Korkut 04.10, Şire Pazarı 04.18, Malatya Anadolu Lisesi 04.30, T.ÖT.M 04.35, Besyo 04.45, Mişmiş Park 04.55, Şire Pazarı 05.10, MAŞTİ 05.25