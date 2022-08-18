Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. yıl mektubu Adıyamanlılara ulaştırılıyor

Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "21. yıl" mektubu bizzat elden dağıtılıyor.ADIYAMAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti, kuruluşunun 21. yılını ‘Bir olduk, 21 olduk’ temasıyla kaleme aldığı mektup Milletvekilleri ve Adıyaman teşkilatı tarafından vatandaşlara elden ulaştırıldı.

TBMM MSK Başkanı Ahmet Aydın, Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili, Şerif Ayaz, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Başkan Vekili Emrah Bulucu, esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek tek, tek mektubu elden dağıttılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan mektup, parti teşkilatları tarafından şehir dört bir yanında vatandaşlara ulaştırıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan sevgi ve güvenle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Teşkilatımız ile beraber 30 bin mektubu hemşerilerimize bire, bir ulaştıracağız. Sahada 10 ekip ile beraber eş zamanlı olarak hem mektup’u dağıtıyor hem de halkımızı dinliyoruz "dedi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, ilk günkü aşkla yürüyüşe devam ettiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın yazdığı bu güzel ve anlamlı mektubu Milletvekillerimiz, Belediye Başkan Vekilimiz ve teşkilatımız ile beraber halkımıza ulaştırıyoruz. Halkımızdan Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh var" diye konuştu.