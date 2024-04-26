Bursa Tabip Odası'nda görev bölümü yapıldı

Bursa Tabip Odası’nın 20-21 Nisan tarihlerinde Olağan Seçimli Genel Kurulu ardından 24 Nisan’da mazbatasını alan Dr. Kadir Binbaş başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı. BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası'nda toplam bin 297’nin üzerinde üyenin oy kullandığı seçimlerde Çağdaş Hekimler Grubu adayı Dr. Kadir Binbaş 810 oy alarak seçimlerin kazananı olmuştu.

İlk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımı yapılırken, öncesinde bir önceki yönetim kuruluna teşekkür plaketleri takdim edildi.

Dr. Kadir Binbaş, önceki dönem başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş’a teşekkür plaketini takdim ederken, Kumaş, yeni yönetime başarılar dileyerek, gözünün arkada kalmadığını ifade etti.

Dr. Abdullah Karadağ, Dr. Sevtap Şimşek, Dr. Yalçın Balkancı teşekkür plaketlerini alırken birer kısa konuşmayla teşekkür ettiler.

Plaket töreninin ardından gerçekleştirilen Dr. Kadir Binbaş başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımında; Dr. Muhsin Güllü Genel Sekreter, Dr. Ferda Firdin Sayman, Dr. Deniz Alpan Dinçer Veznedar, Dr. Kenan Ergus, Dr. Aslı Aktümen ve Dr. Ertuğrul Mehmetoğlu ise üye olarak görev aldı.