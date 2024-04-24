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Manisa'da 4 yıllık özlem sona erdi

Bu yıl 484 kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında ‘Hoş Geldin Mesir’ korteji düzenlendi Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in de katıldığı yürüyüşe, Manisalılar büyük ilgi gösterdi 4 yıldır çeşitli nedenlerle yapılamayan festivalle, Manisalılar özlemlerini giderirken, kentteki coşku da görülmeye değerdi

GÜNDEM 24.04.2024, 09:19
Manisa'da 4 yıllık özlem sona erdi

Bu yıl 484. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında ‘Hoş Geldin Mesir’ korteji düzenlendi. Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in de katıldığı yürüyüşe, Manisalılar büyük ilgi gösterdi. 4 yıldır çeşitli nedenlerle yapılamayan festivalle, Manisalılar özlemlerini giderirken, kentteki coşku da görülmeye değerdi.MANİSA (İGFA) - 4 yıldır çeşitli nedenlerle yapılamayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 484. kez düzenleniyor. Manisalılar tarafından özlemle beklenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında ‘Hoş Geldin Mesir’  korteji düzenlendi. Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş,  CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce Manisalı katıldı. 

RENKLİ GÖRÜNtüler oluştu
Kortej, Manisa Valiliği Bando Takımı ve Şehzadeler Mehterinin seslendirdiği marşlar eşliğinde harekete geçti. Festivale katılım sağlayan konuk ülkelerin halk dansları ekipleri, kültürlerine özgü kıyafetleri ve yöresel müzikleriyle kortejde yer alarak renkli görüntüler oluşturdu. Hemşeri derneklerinin yanı sıra, gösteri ekiplerinin de bulunduğu korteji, Manisalılar coşkuyla karşıladı.

BAŞKAN ZEYREK'E SEVGİ GÖSTERİLERİNDE BULUNDULAR Kortej yürüyüşü boyunca Başkan Zeyrek, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşları selamlarken, Manisalılar da kendisine alkış ve tezahüratlarla sık sık sevgi gösterilerinde bulundu.

'MANİSA FESTİVALLER KENTİ OLACAK' Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay mesir kortejinde yaptığı açıklamada, Manisa'nın festivaller kenti olacağını vurgulayarak, "Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek gün olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutlamamızın sevincini yaşıyoruz. Aynı zamanda da Manisa Mesir Macunu Festivalini kutluyoruz. Çok mutluyuz. Mesir Festivalimiz lokomotif olacak. Manisa, festivaller kenti olacak" şeklinde konuştu.

'HALKIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLAN FERDİ BAŞKANLARI VAR' Durbay’ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de şu sözlerle duygularını paylaştı. "Mesiri çok özledik. Ben de mesiri çok özlemişim. İnsanlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek beni çok mutlu ediyor. Mesir Festivali, artık karnavala bürünmüş şekilde. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının da  104. yıldönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Gün boyu çocuklarımızla beraberdik, şarkılar söyledik, oyunlar oynadık. Yarınlarımıza bu Mesir Festivalimizi hatırlatmak, bana mutluluk veriyor. Bu festivallerin devamları gelecek. Önümüzde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var. Ona da çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz.  Manisalıların, her zaman için halkımızın yanında olan, onların ihtiyaçlarını beş yıl boyunca karşılayacak Ferdi Başkanları var. Bunun mutluluğu ve gururu bana yetiyor" ifadelerinde bulundu.

'BU COŞKU PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK'  Coşkunun hafta boyunca devam edeceğini ifade eden Manisa Valisi Enver Ünlü, "Manisa’mız gerçekten mesiri çok özlemiş. Köklü bir gelenek. Pazar gününe kadar, bu coşku devam edecek. Bugün aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, Atatürk'ün onlara armağan ettiği çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Hem Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimiz, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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