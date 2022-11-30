CHP'li Gürer: Fidan dikimleri Mart ayına çekilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki fidanı dikimi çalışmalarının, Kasım ayından Mart ayına çekilmesi çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP'li Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, orman alanı dışında gösterilen bölgelerin rumuz değişikliğiyle, orman alanı içerisine alındığını, bu sayede de orman alanının artırılmış gibi gösterildiğini öne sürdü.

Ömer Fethi Gürer, "Bozuk meşe, bozuk sarıçam, bozuk kavak gibi ifadeler, rumuzda yer değiştirdiğinde orman alanına dönüşüyor ve kayıtlara bu kez orman alanı olarak geçiyor. Orman alanına dahil edilince, otomatik olarak orman alanı artmış oluyor. Oysa orman alanı artmıyor, hokus pokusla orman alanları artmış gibi gösteriliyor." diye konuştu.

CHP'li Gürer, Türkiye'de orman varlığının artırılması için fidan dikimi çalışmalarının genellikle kasım ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgelere göre bu dönemde ağaçların tümünün dikilebilme olasılığının bulunmadığını kaydeden Gürer, "Birleşmiş Milletlerin de ilan ettiği, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'ne bu sürecin taşınması gerekiyor. Bu süreç, Türkiye'nin 7 bölgesinde de ağaç dikimi için uygun bir dönem." dedi.