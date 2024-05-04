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Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu
GÜNDEM 04.05.2024, 10:36
Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata GÖÇMEN, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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