Çocuklar için uzay İstanbul duvarlarına taşındı

LEGO Türkiye ve Onaranlar Kulübü iş birliği ile Müze Gazhane, Moda, Nişantaşı, Abbasağa ve Feriköy olmak üzere İstanbul’un beş farklı noktasında şehrin duvarları ansızın 3D uzay temalı sokak yerleştirmelerine

büründüİSTANBUL (İGFA) - Sokakları sahiplenerek, onarmak, üretmek ve paylaşmak mottosuyla pek çok sokak yerleştirmesi yapan Onaranlar Kulübü, bu sefer uzaydan ve LEGO dünyasından aldığı ilhamla İstanbul’daki sokakların duvarlarını uzay tasarımlarıyla süsledi.

Roketlerden uzay araçlarına, gezegenlerden uzayda yaşayan canlılara kadar uzaya dair pek çok şeyi gördüğümüz 3D tasarımlara, astronot başta olmak üzere LEGO® minifigürler ve çocukların eşsiz oyun arkadaşı LEGO yapım parçaları eşlik ediyor.

Müze Gazhane, Moda Nişantaşı, Abbasağa ve Feriköy gibi İstanbul’un 5 farklı merkezi noktasında yer alan Onaranlar Kulübü imzalı 3D sokak yerleştirmeleri, LEGO markasının çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirme misyonuyla İstanbul sokaklarındaki duvarlarda çocuklarla buluşuyor. Duvarlar Instagram üzerinden özel olarak tanımlanan bir Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi ile adeta canlanıyor ve çocukların hayal gücünde sadece bir görsel olmakla kalmıyor, uzaya dair nesnelerin hareket ettiği bir animasyona dönüşüyor.

ŞİMDİ SIRA ÇOCUKLARDA: ÇOCUKLARIN UZAYLA İLGİLİ HAYALLERİ VİTRİNLERE TAŞINACAK

Onaranlar Kulübü ile olan uzay temalı sokak yerleştirmeleri sadece duvarlardaki yaratıcı tasarımlarla sınırlı değil. LEGO markası çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek, minik keşif tutkunlarının uzay hayallerini mağaza vitrinlerine taşımaya hazırlanıyor.

“LEGO dünyasından yola çıkarak hayal ettiğiniz uzay sizce nasıl bir yer?” sorusuyla çocuklara seslenen LEGO Türkiye, 19 Mayıs tarihine kadar 4-12 yaş aralığındaki çocukların kendi uzay hayallerini bekliyor. İster LEGO yapım parçaları ister boyalar ister LEGO Uzay setleri, LEGO dünyasının renkli ve yaratıcı evrenini uzayın gizemi ile buluşturacak her türlü tasarım LEGO mağaza vitrinlerinde sergilenmeye aday. Seçilen tasarımlar, sanatçı Dilara Akbal ile yeniden yorumlanacak ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki LEGO mağazaları ve diğer LEGO satış noktalarının vitrinleri, temmuz sonuna kadar çocukların uzay hayalleri ile dünyadan uzaya açılan bir geçite dönüşecek. Bu tasarımlar da tıpkı İstanbul sokaklarındaki duvarlarda yer alan görseller gibi Instagram’daki Artırılmış Gerçeklik filtresi ile vitrinlerde hareket ederek çocukları uzayın derinliklerine çekecek