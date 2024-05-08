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İnegöl'de Mayıs meclisi yapıldı

İnegöl Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Salı günü yapıldı 9 gündem ve bir ilave madde görüşülerek karara bağlandı

GÜNDEM 08.05.2024, 12:24
İnegöl'de Mayıs meclisi yapıldı

İnegöl Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Salı günü yapıldı. 9 gündem ve bir ilave madde görüşülerek karara bağlandı.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nde yeni dönemin ikinci meclis toplantısı olan Mayıs ayı birinci oturumu yapıldı. Meclis, Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında 9 maddelik gündem ile toplandı. Saadet Partisi grubu da meclis öncesi sunduğu ilave gündem maddesinin görüşülmesini talep etti. Önerge kapsamında; Kemalettin Samipaşa Caddesi, İstiklal Caddesi ve Şebboy Caddesi kesişiminde bulunan Çamaşırlık Cami bölgesinde yapılabilecek trafik uygulama önerisinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplamda 10 madde mecliste konuşularak karara bağlandı.

“ÇALIŞMALARA KATKI VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Nisan ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerin sunumuyla başlayan meclis toplantısında, Başkan Alper Taban bir açılış konuşması yaptı. Taban, “Çalışmalarımızda emeği geçen Meclis Üyelerimize, Daire Müdürlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla yeni dönemde hem bir taraftan devam eden projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz hem de bir taraftan da yeni dönemin planlamasını gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

MECLİSE HASAN AYDIN’IN YERİNE SADETTİN ERDOĞAN GELDİ

Mecliste yaşanan değişime ilişkin bir bilgilendirme de yapan Taban, “Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Başkan Yardımcımız Hasan Aydın arkadaşımız Meclis Üyeliği görevinden istifa etti. Yerine Sadettin Erdoğan arkadaşımız aramıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hasan Aydın Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu. Gündemin 7’nci maddesinde yine meclisteki değişim nedeniyle üye sayısı eksilen ihtisas komisyonlarına yeni üye seçimi konusu görüşüldü. Yapılan açık oylamada Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Hasan Aydın yerine yeni meclis üyesi Sadettin Erdoğan seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonuna ise Murat Tunç Bircan seçildi.

BURSA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Gündemin 8’inci maddesinde Bursa Belediyeler Birliğine üyelik ve üye seçimi görüşüldü. Bursa Belediyeler Birliğine katılım meclisin oy birliği ile kabul edildi. Üyeler ise partilerin teklifleri üzerinden kapalı oylama ile belirlendi. Yapılan oylamada Bursa Belediyeler Birliği Üyeleri şu isimlerden oluştu: Mehmet Akif Kılıç, Selim Emre Aydın, Selahattin Külcü, Yüksel Usta. Yedek üyeler ise; Ali Toprak, Halise Serpil Şahin ve Necmettin Çamlıdere oldu.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNDU

Gündemin 9’uncu maddesinde de Marmara Belediyeler Birliğine üyelik ve üye seçimi konusu konuşuldu. İnegöl Belediyesinin Marmara Belediyeler Birliğine üyeliği oy birliği ile kabul edilirken, üye ise Derya Uysal Tuncay oldu.

Gündem maddelerinin ardından ilave gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında Belediye Başkanı Alper Taban, “Her öneri bizim için kıymetli. Sonuç itibariyle İnegöl Belediyesi olarak bizim de bu konuda uzun zamandır yaptığımız nitelikli çalışmalar var. Bu konunun da gündeme alınmasının makul olduğunu düşünüyorum” dedi.

SAADET PARTİSİ ÖNERİSİNİ KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK

Saadet Partisinin sunduğu Kemalettin Samipaşa Caddesi, İstiklal Caddesi ve Şebboy Caddesi kesişiminde bulunan Çamaşırlık Cami bölgesinde yapılabilecek trafik uygulama önerisi, hazırlanan taslak ve haritalar üzerinden ilgili komisyon tarafından etraflıca değerlendirilmesi için komisyona havale edildi.

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