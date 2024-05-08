Düzce Valiliğinden gal arısı ile mücadele

Düzce Valiliği kestane ağacının ve arı yetiştiricilerinin korkulu rüyası haline gelen gal arısı ile mücadele başlattı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Gal arısının zararları gittikçe ilerleyen ve bu arı ile acil mücadele edilmesinin gerektiğini söyleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında," Fındıklı Aksu Köyü'nde kestane ağaçlarında gal oluşumuna neden olan aynı zamanda arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyen Gal Arısı ile mücadele eden 'Torymus sinensis' isimli böceğin doğaya salınması programına katıldık. İlimiz orman varlığının 'unun kestane ağaçlarından oluştuğunu, kestane ağaçlarının verimini %80 azaltan Gal Arısı zararlısıyla biyolojik ve mekanik mücadelelerin devam edeceğini belirterek; Hem kadınlarımıza ve annelerimize saygı için hem de çiftçilerimizin telaffuz edebilmesi açısından Gal arısıyla biyolojik mücadele eden 'Torymus sinensis' böceğinin tarihimizin kadın kahramanlarından olan "Tomris" olarak literatüre kaydedilmesi önerisinde bulunduk. " ifadelerine yer verdi