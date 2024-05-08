Konya'da Selçukya şairleri okullarda

Selçukya Kültür Sanat Derneği okul etkinlikleri kapsamında, “Gençlerle Şiir Okuyoruz” sloganı ile bu haftaKonya -Şehit Mehmet -Lütfü Gülşen Anadolu İHL ‘bir şiir şöleni gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya -Şehit Mehmet -Lütfü Gülşen Anadolu İHL Müdürü Burhanettin Söylemez yapmış olduğu açılış konuşmasında: “Şiir, sözlü kültürden yazılı kültüre tarihin derinliklerinden bugüne kadar, edebiyatın en önemli unsuru olarak milli ve manevi duygularımız taşımaya, insanlığın önünü en saf en zarif dokunuşlarla aydınlatmaya devam ediyor. Biz eğitim ve öğretimin yanı sıra, öğrencilerimizin kültür ve sanat faaliyetlerine katılmasına da ayrı bir önem veriyoruz.” dedi.

Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat ise konuşmasında: “Kültür, sanat ve edebiyat ile eğitim arasında çok önemli ve vazgeçilmez bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Konuk olduğumuz bütün okullarda gençlerimiz ve çocuklarımızın şiire olan ilgisini sevgisini heyecanını gördükçe mutlu oluyor geleceğe dair umutlarımızı tazeliyoruz. Bu konuda bilinçli ve duyarlı öğretmenlerimiz ile idarecilerimizin varlığı ülkemiz için büyük bir şans, dolayısı ile bizi davet ederek bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan okul idaresi ve emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

Etkinlik organizasyonunu düzenleyen Türkçe Öğretmeni Hilal Başar yönetiminde saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programı okul öğrencilerinden Kerim Kaya sundu.

Programda Selçukya Şairleri: KazimÖztürk,Fehim Hasan HasanKaraca,TayyarYıldırım,Salih Sedat Ersöz,Nesrin Erkan Sabuncu,LeylaÇeşmeci,Ahmetİnci, Tayyip Sağ, RamazanSağdıç, Mustafa Remzi Samancı ve Okul öğrencileri Emirhan Uz,Furkan Taha Pekmez ile okul öğretmeni Ebubekir Yaşar Akçay güne özel şiirlerini seslendirdiler.

Program Okul yönetimi tarafından Selçukya Şairlerine günün ansına takdim edilen çiçeklerin sonrasında çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.