Konya'da Kudüs Çalışma Grubu'nun gündemi Filistin

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, Mayıs ayını Filistin'e ayırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kudüs Çalışma Grubu Mayıs ayını Filistin'e ayırdı.

Filistin’deki İsrail zulmüne dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında Mayıs ayının ilk programı “Filistin” temalı Liseler Arası Münazara Yarışması oldu. Liseli gençler arasında Filistin adına farkındalık oluşturmak, argüman geliştirmek ve savunmak adına gerçekleştirilen münazara yarışmasında Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Konya İmam Hatip Lisesi ikinci, Meram Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Ayrıca İsrail’i ve müttefiklerini protesto etmek ve ABD üniversitelerindeki direnişçi ruhlu öğrencilere destek vermek amacıyla Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde “Özgürlük İçin Kampüsteyiz” programı düzenleniyor. Kampüs içerisinde çadır kampı kurulurken yürüyüşlerin, basın açıklamalarının, ezgi ve marş konserlerinin de yer aldığı program 9 Mayıs Perşembe gününe kadar sürecek.

TAŞ BİNA KÜLTÜR SANAT’TA İKİ SERGİ

Kudüs Çalışma Grubu tarafından ayrıca; 11 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Filistin’in Gazetecileri Konferansı, 12 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Türkiye’de ikinci kez yapılacak Filistinli Karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı orijinal eserlerinin bulunduğu sergi programı gerçekleştirilecek. Bu iki etkinlik de Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.