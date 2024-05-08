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Sait Faik’in ‘kuşlar’ı yüzlerce kaleme ilham oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden değerli hikayelerin kaleme alındığı, usta kalemlerin 284 farklı eserle katıldığı 3 Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikâye Yarışması’nın kazananlarını açıkladı

YAŞAM 08.05.2024, 14:26
Sait Faik’in ‘kuşlar’ı yüzlerce kaleme ilham oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden değerli hikayelerin kaleme alındığı, usta kalemlerin 284 farklı eserle katıldığı 3. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikâye Yarışması’nın kazananlarını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 3. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikâye Yarışması sonuçlandı.

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından birisi olan Sait Faik, hem edebiyatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor hem de gençlerin yazarlık serüvenine katkı sağlıyor.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

3 Mart’ta başlayan ve teması ‘Kuşlar’ olan hikâye yarışmasına 284 katılımcı başvuru yapmıştı. En iyi hikâyeyi kaleme alan yarışmacılar belirlendi ve ödülleri açıklandı.

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr. Gülsemin Hazer, Yazar Ali Ural, Yazar Ercan Yılmaz ve Yazar Hüseyin Su’dan oluşan jüri heyeti, ön eleme sonucunda 40’a düşürülen eserleri değerlendirerek kazananları isimleri belirledi.

DERECEYE GİREN İSİMLER

Açıklanan sonuçlara göre birincilik ödülünü Fatma Ünsal’ın ‘Hikâye Satıcısı’ eseri, ikincilik ödülünü Hatice Meraklı’nın ‘Alaca Saksağan’ eseri ve üçüncülük ödülünü Anıl Topçu’nun ‘Ol’ eseri kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL ve üçüncüsüne 8 bin TL ödül takdim edecek. Ayrıca mansiyon ödülü kazanan her bir yarışmacıya da 5 bin TL ödül verilecek.

Mansiyon ödüllerini kazananlar ise sırasıyla şöyle: Mehmet Murat Mıhcıoğlu ‘Savaş Güvercinleri’, Şeyda Başer Eroğlu ‘Anneler, Kuşlar ve Badem Parmağı’, Buket Uçar ‘Ben Bilmem Annem Bilir’, Hakan Yaşar ‘Papağan Donu’ ve Ayşenur Çakmak ‘Kiminse’ hikâyeleri kazandı.

YAZARLARIN İLHAM KAYNAĞI KUŞLAR OLDU

Bu yıl Sait Faik Abasıyanık Hikâye yarışmasında konu ‘Kuşlar’ oldu. Birçok önemli eserin bir araya gelerek kıyasıya bir rekabet içinde yarıştığı süreç boyunca hem şehir içinden hem de şehir dışından birçok farklı hikâye yarışmaya katıldı.

Sait Faik’in de sıklıkla eserlerinde kullandığı bu tema, yazarlar için ilham kaynağı oldu

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