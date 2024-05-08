Başkan Zeyrek'ten kadın kooperatifleri sözü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bir dizi programa katılmak için gittiği Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında ziyaret etti. Makam ziyareti sonrasında çarşı esnafıyla buluşup, hayırlı işler dileyen Başkan Zeyrek, Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Başkan Zeyrek ziyarette, “Kadın kooperatiflerimizin sayısını arttırmak bizim sözümüz olsun” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir ilçe programı kapsamında Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğinde ilçeye yapılması planlanan proje ve yatırımlar görüşüldü.



ESNAFLARI ZİYARET ETTİ, VATANDAŞLARLA BULUŞTU Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte çarşıda temaslarda bulundu. Esnafların ve vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Zeyrek ve Başkan Öküzcüoğlu, ziyaret ettikleri esnaflara hayırlı işler diledi, vatandaşlarla selamlaştı. Şehit Onur Ramazan Bayram Rekreasyon Alanı’nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan kreş projesi için fikir alışverişinde bulunan Başkan Zeyrek ve Başkan Öküzcüğoğlu, incelemenin ardından pazaryerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

KADIN KOOPERATİFİ ZİYARET EDİLDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, pazaryerindeki esnaflara ve vatandaşlara yaptıkları ziyaretlerinin ardından Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Selen Öküzcüoğlu ve kooperatif yönetimi tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Başkan Zeyrek, kooperatifte incelemelerde bulundu. Kooperatif Başkanı Selen Öküzcüoğlu, kooperatif çalışmaları ve üretilen ürünler hakkında Başkan Zeyrek’e bilgilendirmede bulundu. Üretilen ürünlerin Ankara’ya satışının yapıldığı bilgisini veren Kooperatif Başkanı Selen Öküzcüoğlu, Başkan Zeyrek’e, içinde kooperatifin ürünlerinin yer aldığı sepeti hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Emeklerinize sağlık, kadınlarımızı bu alanda destekleme konusunda Ahmet Öküzcüoğlu ve Selen Öküzcüoğlu öncülük ediyorlar. İnşallah sadece Alaşehir’de değil, 17 ilçede de bunları desteklemek ve öncüsü olmak benim de çok istediğim bir konu. Bu ürünleri sadece Ankara’ya değil, artık 14 ilçe belediyemiz var. Tüm onlara bunları iletmek benim asli görevlerimden bir tanesi olacak. Sizlerle gidelim, kapılarını çalalım, ürünlerimizi tanıtalım. Bu kooperatiflerin sayısını inşallah arttıralım, daha çok kadınımıza hem istihdam sağlayalım hem de bu ürünleri yiyecek olan kişilere de bu ürünleri ulaştırmak bizlerin öncelikli görevi olsun. Burada öncülük yapacağımın sözünü veriyorum. Benim çok istediğim faaliyetlerden biri. Benim eşim de aranıza katılmak istiyor. Kadın kooperatiflerimizin sayısını arttırmak bizim sözümüz olsun” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kooperatif üyelerine çalışmalar başarılar ve kolaylıklar diledi.