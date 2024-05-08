Kocaeli'de resmi yazışma kuralları eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde resmi yazışma kuralları ve etkili yazışma teknikleri konusunda hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimini artırmaya yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda “Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi” ve “Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi” Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verildi.

EĞİTİME PERSONELDEN YOĞUN İLGİ

Büyükşehir, hem hizmet kalitesini artırmak hem de personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda “Resmi Yazışma Kuralları” ve ”Etkili Yazışma Teknikleri” konularında eğitim seminerleri gerçekleştirildi. Mesai saatleri içinde gerçekleştirilen eğitime personel yoğun katılım gösterdi.

Resmi Yazışma Kuralları Eğitiminde, “Resmi Yazışmada Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Elektronik Belge Yönetimi”, “Resmi Yazışma Ortamları”, “Nüsha Sayısı”, “Boyut ve Yazı Tipi” , “Başlık ve Logo, “Sayı, Tarih, Konu, Muhatap, İmza ve Türleri, Yetki Devri, İmza Devri” gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı.

SAYGILI DİL KULLANMAK

Öğleden sonra gerçekleştirilen Etkili Yazışma Teknikleri Eğitiminde ise,” Türkçe, Bürokrasi Dili, Kurumlarda Yazışma ve Raporlama”, “Yazının Konusu ve Amacı”, “Yazışmalarda Anlatım Bozuklukları”, “İyi Anlatım Özellikleri”, “Saygılı Dil Kullanmak”, “Orantılı Kısalık’ gibi Resmi Yazışma Eğitimini destekler nitelikte içeriklere yer verildi. Eğitim sonrası katılımcılara yönelik yapılan Eğitim Memnuniyet Anketinde ise yüzde 94,60 gibi yüksek bir oran elde edildi.