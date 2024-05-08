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2023'te 16 milyon icra-iflas kararı alındı

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan adli istatistik verilerine göre Türkiye’de 2023 yılında tam 16 milyon icra ve iflas kararı çıkarıldı

GÜNDEM 08.05.2024, 13:24
2023'te 16 milyon icra-iflas kararı alındı

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan adli istatistik verilerine göre Türkiye’de 2023 yılında tam 16 milyon icra ve iflas kararı çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, 2023 yılının adli istatistik verilerini açıkladı.

Türkiye’de işlenen suçların detaylı rakamlarına yer verilen 132 sayfalık raporda, 2023 yılının ve önceki 2 yılın icra-iflas rakamları karşılaştırılarak açıklandı.

Buna göre; icra ve iflas dairelerinde 2021’de 8 milyon, 2022’de 8.2 milyon icra iflas kararı alındı. Bu rakam 2023 yılında yaklaşık 2 katına yükseldi ve tam 16 milyon icra ve iflas kararı çıkarıldı. Bu durum alacaklıların iflas eden şirketlerden haklarını alabilmeleri için yasal bildirimlerini nasıl yapılacağı konusunu bir kez daha gündeme getirdi. TÜRKKEP’e göre; ticarette yaşanması oldukça mümkün olan bu tip durumlarda ihtar ve ihbar gibi her türlü yasal bildirimin elektronik ortam üzerinden kolayca yapılması ve yasal süreçlerin hız kazanması için şirketlerin ekosistemlerini KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yönetmesi büyük önem taşıyor.

YASAL BİLDİRİMLER KEP İLE KOLAYCA YAPILABİLİYOR

Temerrüde düşen ya da iflas eden şirketlerden alacağı olan işletmeler ve bireyler haklarını aramak için kanuni yollara başvurmak durumunda. Mahkemeye başvurabilmek için ise ilgili işletmeye önceden ihtar, ihbar vb yasal bildirim yapmaları gerekiyor. Noter üzerinden gönderilen iadeli taahhütlü postalar zaman ve maliyet kaybına neden olurken evrakların kaybolması ya da ulaşmaması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Evrakların fiziki olarak gönderilmesi için kargo, kâğıt, baskı, toner, zarf ve yakıt gibi gider kalemlerine ihtiyaç duyuluyor. Zaten mağduriyet yaşayan alacaklılar bir de bu maddi yüklerle karşı karşıya gelebiliyor. Kâğıt üretiminde ağaçların kesilmesi ve kâğıdın bir yerden bir yere ulaştırılması için harcanan mazot, benzin gibi yakıtlar ise çevreyi olumsuz etkiliyor. Fiziki bildirim işlemi günler hatta haftalar sürebiliyor. Karşı tarafın adres değişikliği yapması durumunda ise evrakın muhatabına ulaştırılması neredeyse imkânsız hale geliyor.

KEP, tüm bu işlemlerin daha zahmetsiz, çok daha az maliyetle ve maksimum güvenle gerçekleştirilmesini sağlıyor. KEP üzerinden fesih, ihtar, ihbar vb. her türlü bildirim resmi ve yasal bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yasal geçerli olan bu bildirimlerle karşı taraftan hak talep edilebiliyor. Alıcı ve gönderici kimliklerinin net bir şekilde belli olduğu KEP sistemi üzerinden yapılan bir resmi iletişimde gönderici iletiyi kendisinin göndermediğini, alıcı ise iletinin kendisine ulaşmadığını iddia edemiyor. Hukuki geçerliliğe sahip olan KEP sistemi, iletilere dair gönderildi ve okundu gibi tüm bilgileri, değişmezlik garantisiyle 20 yıl süreyle saklıyor. Deliller gerektiğinde mahkemede delil olarak kullanılabiliyor. KEP üzerinden gönderilen her türlü ileti 24 saat içerisinde okundu olarak kabul ediliyor. KEP; çalışan-işveren, şirketler, tedarikçiler ve mal alanlar arasındaki tüm iletişimi güvenli, yasal, hızlı ve zahmetsiz bir hale getiriyor.

Yasal bildirimlerin KEP üzerinden yapılmasının birçok avantajı olduğunu ifade eden TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “KEP’in kullanım oranı ülkemizde her geçen gün artmaya devam ediyor. Çünkü KEP, kullanıcılarına güvenli, kolay, hızlı ve yasal bir iletişim imkânı sunuyor. KEP’in en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de yasal bildirim konusu. Bildirimlerin fiziki olarak değil elektronik ortam üzerinden yapılmasının pek çok avantajı bulunuyor. Birebir şahit olduğum ve hatta fotoğrafladığım bir olayı paylaşmak istiyorum: Bir şirket herhangi bir nedenden dolayı kapatıp gitmiş. Kapısında 30 tane haber kâğıdı ve 3 tane tebligat var. Bu kâğıtları ve tebligatları gönderenlerin kapatan şirketten alacakları var. Haklarını aramak adına mahkemeye başvurabilmek için bu bildirimleri yapmak zorundalar" dedi.

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