Sakarya'da trafikte yaya öncelikli farkındalık

Sakarya Büyükşehir Belediyesi,şehir genelinde trafik akışını düzenlemek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Trafikte yaya önceliği için ‘önce yaya’ görselleri ile farkındalık oluşturuluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaya geçitlerinde vatandaşların güvenliği için ‘önce yaya’ çizgi uygulamalarını sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaya ulaşımınınarttığı bu günlerde yapılan yeniliklerle sürücülerin ve yayaların güvenliği ön planda tutuluyor.

Çalışmalar kapsamındaSerdivan Kirişhane Caddesi’nde yaya geçitlerinin yenilenmesi için başlatılan çalışma ile mevcut yaya geçitlerititizlikle yenileniyor. Ayrıca Söğütlü’de ihtiyaç duyulan tüm yaya geçitleri öncelikli olarak yenileniyor ve bu geçitlerdeki uyarı işaretleri modernize ediliyor. Ekiplerin, yenileme çalışmaları öncesinde yaptıkları incelemeler sonucunda belirlenen lokasyonlarda yeni uygulamaları da devreye alarak, trafik akışını daha düzenli hale getiriyor.