Girişimcilikte marka değeri yükseliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’nın girişimcilikteki marka değerini yükseltecek TaleWorlds Entertainment binasının açılışı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hacettepe Teknokent TaleWorlds Entertainment’in binasının açılış törenine katıldı. "Millî Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla, ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olmasını temin edecek adımlar attıklarını belirten Kacır, şunları söyledi:

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma çabamızda gücümüze güç katacak Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini hep birlikte inşa ediyoruz. Girişimcilik kültürümüzü yediden yetmişe yayıyoruz. Destek mekanizmalarımızla, kurduğumuz altyapılarla girişimcilerimizin fikirden ürüne, üründen pazara giden yolda her daim yanında yer alıyoruz.

Teknoparklar, kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER) gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini hızlandırıyor, teknoloji ve inovasyonu kalkınma modelimizin odağına koyuyoruz. Girişimcileri, üniversiteleri ve yatırımcıları buluşturarak iş birliği imkânları sağlıyoruz.

Geride bırakılan 22 yılda girişimcilik ekosistemimizin önemli yapıtaşları teknoparklarımızın sayısını 2’den 102’ye çıkardık. Teknoparklarımızı; 90 binin üzerinde Ar-Ge personelinin çalıştığı ve 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapan, yapay zekâdan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere kadar pek çok alanda “Millî Teknoloji Hamlesi”nin vizyon projelerinin yürütüldüğü merkezlere dönüştürdüklerini kaydetti.

Bakan Kacır, sayıları bin 600’ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle, firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyonu içselleştirerek katma değer odaklı ürün ve hizmetler geliştirmeleri desteklediklerini belirtirken, 2002 yılında yalnızca 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımızı 272 binin üzerine yükselttiklerini söyledi.