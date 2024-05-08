Son Dakika

Kayseri'de 19 Mayıs tenis turnuvaları için kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak organize edilen Gençlik Turnuvaları kapsamında tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası kayıtları başladı

SPOR 08.05.2024, 12:50
Kayseri'de 19 Mayıs tenis turnuvaları için kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak organize edilen Gençlik Turnuvaları kapsamında tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası kayıtları başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanına sahip Kayseri’yi, yetiştirdiği sporcular, hizmete açtığı tesisler ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla ‘spor şehri’ haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor kuruluşu Spor A.Ş. marifetiyle özel gün ve haftaları da dolu dolu geçiriyor.

Bu kapsamda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., plaj voleybolu, 3X3 Basketbol turnuvalarının yanı sıra tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası düzenliyor.

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan tesislerde düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları çerçevesinde, 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında tenis turnuvası müsabakaları oynanacak. Tenis turnuvasına 16 yaş ve üzeri kadın ve erkek tenis severler katılım sağlayabilecek. 

Tenis turnuvası hakkında detaylı bilgiye erişim ve kayıt işlemleri 0 (545) 239 40 83 telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AYAK TENİSİ TURNUVASI

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yine 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Spor A.Ş. tarafından 16-35 yaş arası erkek sporseverlere yönelik ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Ayak tenisi turnuvası hakkında detaylı bilgiye erişim ve kayıt işlemleri 0 (549) 690 00 38 telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Spor A.Ş. 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları kapsamında plaj voleybolu, basketbol, tenis ve ayak tenisi spor dallarında düzenleyeceği turnuvalarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı spor ve eğlence ile yine dopdolu geçirmeyi hedefliyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17