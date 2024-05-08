Ahmetli merkezin su kaynakları artırılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçe merkezinde yaklaşan yaz mevsimi öncesinde su sıkıntısı yaşanmaması adına yeni bir sondaj kuyusu açmak için çalışmalara başladı. Ahmetli merkezde ikamet eden Önder Zengin ise, “Suyu ucuzlattık. Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederiz. Onun arkasındayız. Fuat Başkanın da arkasındayız. Sondajımız da oluyor. Bundan sonra her şey daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte yeraltı su kaynaklarına artık daha derinlerde ulaşılıyor. Ahmetli ilçe merkezine 3 adet sondaj kuyusundan su temin ediliyor. 95 metre derinlikte olan mevcut sondajlardan birinde verimin azalmaya başlaması sonrasında yeni bir kuyu açmak için çalışmalara başlandı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada delgi işlerinde sona yaklaşıldı.

YAKLAŞAN YAZ MEVSİMİ ÖNCESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile 200 metre derinliğe inilecek. Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde Ahmetli merkeze yeterli su temin edilmeye devam edilecek.

“AHMETLİMİZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN”

Barbaros Mahalle Muhtarı Özkan Kumru, “Ahmetli ilçemizde 3 tane içme suyu kuyusu var. Kuyunun birinin kuruduğu tespit edildi. MASKİ’ye başvuru yaptık. Şu anda MASKİ’miz tekrar sondaj çakmaktadır. Ahmetlimiz için hayırlısı olsun” dedi.

“BUNDAN SONRA DAHA İYİ OLACAK”

Ahmetli merkezde ikamet eden Önder Zengin ise, “Suyu ucuzlattık. Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederiz. Onun arkasındayız. Fuat Başkanın da arkasındayız. Sondajımız da oluyor. Bundan sonra her şey daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ZEYREK’E TEŞEKKÜR

Ahmetli esnaflarından Hamdi Biçer, “Sondajımızın birisi kurumuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuda çok duyarlı oldu. Ahmetlimiz için çok güzel olacak” dedi.