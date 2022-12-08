Bursa AK Parti'den 7 binin üzerinde 'özel' buluşma

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve sonrasında tüm ilçelerde gerçekleştirdiği programlarla 7 binin üzerinde engelli vatandaş ve aileleri ile biraraya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Sosyal İşler Başkanlığı tarafından ve ana kademe, kadın ve gençlik kolları teşkilat mensuplarının katılımları ile düzenlenen programlarla şehrin 17 ilçesinde gerçekleştirilen çeşitli programlar ve hane ziyaretleri ile engelli vatandaşların mutlulukları paylaşıldı.

Engelli bireyler ve ailelerinin keyifli vakitler geçirmelerinin yanı sıra çeşitli ihtiyaçlarının da giderildiği programlarla 7 binden fazla özel gönüle ve ailelerine dokunuldu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hayatın her alanında olduğu gibi engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması, sosyal hayatta kendilerine yer edinebilmeleri için reform niteliğinde adımlar atıldığını kaydetti. Engelli vatandaşların bir çok alanda gösterdikleri başarıların tüm Türkiye’yi gururlandırdığını ifade eden Başkan Gürkan, “AK Parti Bursa Teşkilatları ve yerel yönetimleri olarak da Bursa’daki engelli bireyler ve ailelerin her zaman yanlarında olmaya çalışarak, mutluluklarını paylaşarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda yanımızda olan tüm teşkilat üyelerime ve güzel kalplerini bizlere açan engelli kardeşlerimiz ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.