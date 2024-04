New York'ta açılış Türk filmi 'Turna Misali'nden

Hayatlarını göçerlikle sürdüren bir yörük ailesinin modernlik ve geleneksellik arasındaki sıkışmasını anlatan Türk filmi Turna Misali, International Filmmaker Festival of New York'un açılış filmi olacak.İSTANBUL (İGFA) - 13. International Filmmaker Festival of New York, açılışını Türk filmi Turna Misali ile yapacak.

Bu yıl 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında 13'cüsü gerçekleştirilecek International Filmmaker Festival of New York açılışını bir Türk filmi ile yapıyor. Turna Misali festivalin hem açılış filmi olarak gösterilecek hem de yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un, yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz'un üstlendiği film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT 12 Punto ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sponsorluğuyla Mersin Silifke ilçesinde çekildi. Başrollerini Şennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin'in paylaştığı Turna Misali filmi, dünya prömiyerini 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirmişti. Pek çok ulusal ve uluslararası festivalde yarışan, çeşitli ödüller kazanan filmin ödülleri arasında 23. Frankfurt Türk Filmleri Festivali “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü ve ABD Alaska 22. Anchorage Uluslararası Film Festivali “Kültürler Arası Değişim” ödülü de bulunuyor.

Hayatlarını göçerlikle sürdüren bir yörük ailesinin modernlik ve geleneksellik arasındaki sıkışmasını anlatan Turna Misali filminin Japonya'da Osaka Ulusal Etnoloji Müzesi tarafından Ekim 2023'te özel gösterimi yapılmıştı.