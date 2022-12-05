BBP Genel Başkanı Destici’den Beyazgül’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Cavcı ve parti yöneticileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Destici’ye kentte yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin diye konuştu.