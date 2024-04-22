'Yeşil ışık' teknolojisi Monaco'da ilgi gördü

Dünya’nın en büyük Medikal Estetik ve Dermatoloji kongrelerinden olan AWMC kongresi 26-29 Mart tarihleri arasında Monaco’da düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Dermatolog Dr. Öykü Çelen, Türkiye’de ilk kez kendi kliniğinde uyguladığı Emerald Lazer uygulaması ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Monaco’da düzenlenen AWMC Kongresi, dünyanın dört bir yanından zayıflama ve vücut şekillendirme alanındaki uzmanları bir araya getirerek en son teknolojik yenilikleri ve tedavi yöntemlerini tartışma fırsatı sundu. Dr. Öykü Çelen, kongrenin en önemli katılımcılarından biri olarak, "Yenilikçi Zayıflama Cihazları ve Tedavi Yaklaşımları" deneyimlerini alanında uzman kişiler ile paylaştı.

Kongreye Erchonia Türkiye distribütörü olarak katılan CLN Medical, daha önce AWMC kongresinde “En İyi İnvaziv Olmayan Vücut Şekillendirme Teknolojisi” alanında ödül kazanan Emerald Lazer’i uygulamalı olarak hekimlere aktardı. 22 farklı FDA onayına sahip Erchonia, CLN Medical aracılığı ile ilk kez Türk hekimlere AWMC Kongresinde tanıtma imkanı buldu. Ayrıca, Prof. Dr. Bob Khanna eşliğinde bir organizasyon düzenleyen Erchonia; düşük seviyeli lazer teknolojisinin avantajlarını, kullanım kolaylıklarını Emerald tedavisiyle ilgili hastalarından elde ettiği sonuçları katılımcı doktorlar ile paylaştı.

AWMC Kongresinin sektördeki en önemli etkinliklerden biri olduğunu ve verimli geçtiğini ifade eden Çelen, yenilikçi tedavi yöntemleri, yeni teknolojiler ve araştırmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmanın kendileir için çok değerli olduğunu söyledi. Çelen, son teknoloji bir ürünün ilk kez kliniğinde olmasının kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.