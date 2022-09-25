Bahçeli'den 6'lı masaya sert tepki!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erzurum'da 'Aday Belli Karar Net' temalı mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.ERZURUM (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitinginde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında, "Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok, hainler boşuna heveslenmesin, susacak ezanımız, inecek bayrağımız yok. Çok çalışacağız hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Milli birlik ve dayanışmamızı daha da büyüteceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'daki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "Ey Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Ceza evinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksınız? Demirtaş, hain değil mi? Osman Kavala bir casus değil mi? HDP'ye bakanlık sözü veren kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP bu ittifakın tam ortasında değil mi?" diye sordu.

"Kılıçdaroğlu açıklasın" diyen Bahçeli, "İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? Maalesef ve aleni şekilde görünüyor ki CHP yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, barışmayı planladığın kimdir? Kucaklaşmayı hayal ettiğin kimlerdir? Barışacağız mesajını PKK ile müzakere olarak mı görüyorsun? Kılıçdaroğlu afiş önünde paylaştığın fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'Seninleyim mesajıdır" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN 6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Bu arada 6'lı masaya da sert tepki gösteren Bahçeli, "Bu masa fitne masası, suç masası, kumar masası, cehalet masası, zillet masasıdır. Terörle mücadeleye hayır diyen bunlardır, İHA’ya, SİHA’ya karşı çıkan bunlardır. İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır" dedi.