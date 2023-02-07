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Babacan'dan 'Sadullah Ergin' paylaşımı
SİYASET 07.02.2023, 18:28
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yol arkadaşım dediği Sadullah Ergin'in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakınının Hatay'da enkaz altında olduğunu dyyurdu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in kardeşleri ve yakınlarının halen Hatay'da enkaz altında olduğunu açıkladı.
Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yol arkadaşım Sadullah Ergin’in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay’da enkaz altında. Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için…" ifadesini kullandı.
https://twitter.com/alibabacan/status/1622965544910573568
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