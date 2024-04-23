Son Dakika

Kayseri'de çocuk başkan “Çanakkale Gezisi” talimatı verdi

23 Nisan’a özel Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturan çocuk başkan Azra Günal, Çanakkale Gezisi talimatı verdi Günal’a söz veren Başkan Büyükkılıç, gereğinin yerine getirilmesi için talimatını ilgili birimlere iletti

GÜNDEM 23.04.2024, 10:45
Kayseri'de çocuk başkan “Çanakkale Gezisi” talimatı verdi

23 Nisan’a özel Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturan çocuk başkan Azra Günal, Çanakkale Gezisi talimatı verdi. Günal’a söz veren Başkan Büyükkılıç, gereğinin yerine getirilmesi için talimatını ilgili birimlere iletti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 8’inci sınıf öğrencisi Azra Günal’a bıraktı. Çocuk başkan Günal, çocuklar için talimatlar vererek, “Mütevazılığı ve çalışkanlığı ile halkın, iletişim dili ile gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 8’inci sınıf öğrencisi Azra Günal ve 2’nci Sınıf Öğrencisi Serenay Erdoğdu’ya devretti.

Çocukları makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, koltuğuna oturan çocuk başkan Azra Günal’a bir talimatı olup olmadığını sordu. 

Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Azra Günal, Büyükşehir Belediyesi makam koltuğuna oturarak, açıklamalarda bulundu.

“TÜM ÇOCUKLAR ADINA EN İÇTEN DİLEKLERİMLE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çocuk başkan Günal, yaptığı açıklamada, “Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen makamın gerçek sahibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a öncelikle tüm çocuklar adına en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bizlere bu onuru yaşattıkları için tüm Kayserili çocuklar adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayan Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler vatanımızı, bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı kıymetli anne, babalarımızdan ve değerli öğretmenlerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı, ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Barışın tüm dünyayı kucakladığı, yeryüzündeki tüm çocukların eşit şartlarda olduğu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.”

“ŞEHRİN GELECEĞİ GENÇ VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE KURULMALI”

Günal, Belediye Başkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu, temelinde hizmet olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak bu dönemde de çocukların güven içerisinde eğlenceli zaman geçirecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda destek olmak önceliğimizdir. Spor alanlarında, kurslarda, parklarda, kütüphanelerde, kültürel ve fiziki çalışmalar planlıyoruz. Yatırım projesini buna göre gerçekleştireceğiz. Bir şehrin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerine kurulması gerektiğini biliyoruz. Hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştireceğiz. Eğitim öğretim veren kurumlar bunların önemli parçasıdır. Bu yüzden okullarımıza yapabileceğimiz tüm desteği sağlayacağız” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ GENÇLERİN VE BİZ ÇOCUKLARIN GÖNLÜNÜ KAZANMIŞ”

Başkan Büyükkılıç’ın çocukların ve gençlerin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan çocuk başkan Günal, okuduğu okul ve çocuklar için şu talimatları verdi:

“Koltuğunu kendisine bırakmadan önce mütevazılığı ve çalışkanlığı ile halkın, iletişim dili ile gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a geçmişte yapmış olduğu tüm hizmetler için teşekkür ediyor, yeni dönemde de başarılarının devamını dilerim. Kayseri’de eğitim kurumlarının desteklenmesinde emeklerini esirgemeyen sayın başkanıma desteklerin devam etmesini, eğitim öğretim gördüğüm okulun küçük bir köy okulu olduğunu belirtip, okulum ile ilgili eksiklerin giderilmesi için talimatlar vermek isterim. Bize emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimin dinlendikleri öğretmenler odasının tefrişatının yapılması, okulumuza en az 20 kişilik çok amaçlı salonun yapılması ve başkanımızdan bir gezi isteriz. Özellikle her Türk gencinin gezip görmesini istediği, milli, manevi değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli olduğunu düşündüğüm, Çanakkale Şehitliği’ne okulumuz öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir gezi istiyorum. Başkanım bu bizim çok önemli, arkadaşlarımız heyecanla bekliyor.” 

ÇOCUK BAŞKAN, ÇANAKKALE GEZİSİ TALİMATI VERDİ

Çocuk başkan Azra Günal’ın Çanakkale Gezisi talimatına yanıt veren Başkan Büyükkılıç, gereğinin yerine getirilmesi için talimatını ilgili birimlere verdiğini söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “KİTAP FUARI VE ŞENLİK” TEŞEKKÜRÜ

Daha sonra başkanlık makam koltuğuna oturan Cihangir Okulları 2’nci Sınıf Öğrencisi Serenay Erdoğdu isimli minik öğrenci de çocuklar için parklar, kütüphaneler istediğini, Kitap Fuarı ve Şenlikler için de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiğini söyledi. 

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Büyükkılıç da öğrencilere teşekkürlerini ileterek, “Talimatı vereceksiniz, gereği yapılacak. Başkan sizsiniz” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’nin minikler için ayrı bir hediye olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanının çocuklarla dolup, taştığını ifade etti.

Ziyarette, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okulların yönetimi ve öğretmenleri ile öğrenciler de hazır bulundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14