Manisalı sporcular Ordu'da yarışacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ında Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarında 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Yeşil beyazlı sporcular, elde ettikleri sonuçlarla Ordu’da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa’yı temsil edecek.MANİSA (İGFA) - Manisa’da Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da verdiği coşkuyla Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, müsabakalarda rakiplerine karşı büyük üstünlük sağlarken müsabakalarda 10 madalya kazandı. Yeşil beyazlı takımda, 38 kiloda Ali Çam, 42 kiloda Kayra Karadağ, 46 kiloda Ali Taha İnci, 50 kiloda Osman Yıldırım birinci olarak altın madalya sahibi oldu. 38 kiloda Yiğit Enes Çetin, 40 kiloda Nejlanur Tokgöz, 42 kiloda Süleyman Said Çimen, 44 kiloda Zeynep Baysal’ da 2. Olarak gümüş madalya sahibi oldu. 42 kiloda Mehmet Karakuzu ve Halil Efe Çınar 3. Olarak bronz madalya sahibi oldular. Yeşil beyazlı sporcuların 10 madalya ile önemli bir başarı elde ederek 3-4-5 Mayıs tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

