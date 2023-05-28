AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, oyunu seçmen kaydının bulunduğu Nilüfer ilçesi odunluk Mahallesi'nde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlköğretim Okulu'nda kullandı.BURSA (İGFA) - Oy kullanmak için geldiği okulda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Davut Gürkan, oyunu kullandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Davut Gürkan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bugün de demokrasi şöleni olduğunu varsaydığımız seçim günlerinin birini daha yaşıyoruz. İki hafta önce 14 Mayıs'ta çok güzel bir atmosferde seçim yaşadık. Bugün 28 Mayıs. Milletimizin iradesinin meclise yansımasında güzel bir gün daha yaşıyoruz. Bu akşam çıkacak netice ile Türkiye'nin ikinci yüzyılını başlatmış olacağız. Seçmenlerimizin irade tecellesi ile oluşacak atmosferin hayırlı olmasını diliyoruz. Sandıktan güzel neticeler alacağımızı ümit ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."