Canbey’den 23 Nisan mesajı

Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazileri anarak, tüm dünya çocuklarının gününü kutladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 23 Nisan 1920’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla, milli irade ve demokrasi adına tarihi bir dönüm noktası olduğunu bildirdi. Türk milletinin tüm fertleriyle birlik ve beraberlik içerisinde, hürriyet ve bağımsızlığa kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele verildiğini bildiren Canbey, “Bundan tam bir asır önce Ankara’da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Bugüne kadar darbe, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına karşı milli iradenin vazgeçilmez tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz Darbe girişiminde bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Gazi Meclisimiz 104 yıldır olduğu gibi ilelebet millet iradesinin, demokrasinin ve istiklalimizin karargâhı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

23 Nisan gününün; demokrasinin, millî iradenin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işareti olduğunu dikkat çeken Canbey, mesajına şöyle devam etti: “Millet olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. AK Parti olarak, en büyük arzumuz, çocuklarımızın, iyi bir eğitim ve öğretimle, devletine ve milletine yararlı, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çünkü bu kadim devlet, çocuklarımızın omuzlarında yükselecek, onların coşkusuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacaktır. Bunun yanında, Gazze’de on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı bir vahşet ne yazık ki hâlâ sürüyor. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalıdır. Bunun için kim ne derse desin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”