Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan yeni şarkı: “Kaş II”

Yüzyüzeyken Konuşuruz, tüm yaz sezonu boyunca üst üste verdiği 20 ayrı konserle yeni bir rekora daha imza atarken buldukları tüm boşluğu çıkaracakları yeni albümleri için stüdyoda geçirirken albümün habercisi yeni şarkıları “Kaş II” de çıktığı an itibariyle tüm dijital platformlarda ilk sıraya yerleşti…İSTANBUL (İGFA) - Yaz sezonu boyunca Altınoluk, Bodrum, Bursa, Çeşme, İstanbul, İzmir, Kıbrıs, Kuşadası, Marmaris, Selçuk başta olmak üzere 20 ayrı şehirde ardı ardına konserler veren Yüzyüzeyken Konuşuruz, 9 bin 500 km yol yaparak toplamda 75 bin kişiye ulaştı. Buldukları tüm boşluğu çıkaracakları yeni albümleri için stüdyo ’da geçiren grubun sevenlerine sürprizi sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi ise Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan yeni şarkıları “Kaş II” oldu.

Albüm öncesi arka arkaya çıkardıkları ve dinlenme rekorları kıran teklilerine bir yenisini daha ekleyen Yüzyüzeyken Konuşuruz’un müzikal yolculuklarına başlarken uğradıkları Kaş'a bu kez bambaşka bir hissiyatla uğradıkları “Kaş II” Sony Music Turkey etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanırken şarkı müzik severlerle buluştuğu an itibariyle tüm dijital platformlarda ilk sıraya yerleşti.