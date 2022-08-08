Simge'ye 41 kere maşallah!

İstanbul Festivali'nde doğum gününde sahne alan Simge, yeni yaşının pastasını 'İyi ki doğdun Simge' diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde üfledi.İSTANBUL (İGFA) - Simge’nin sevilen şarkılarına İstanbul Festivali’nde 60 bin müzikseverler coşkuyla eşlik ettİ.

Sahneye siyah transparan Bekir Gökmen imzalı bir kıyafetle çıkan Simge, yeni yaşını sahnede pastasının mumlarını üfleyerek girdi. Simge, 'İyi ki doğdun Simge' diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfledi. 41’nci yaşını sahnede kutlayan Simge‘ye bir hayranı 41 kere maşallah diye bağırdı…

Sahnede yeni şarkısının 19 Ağustos’ta çıkacağını ve şarkısının adının “Ne Güzel” olduğunu açıklayan Simge, 'Siz bana çok güzel bir doğum günü hediyesi oldunuz bende sizinle şarkımın adını paylaşıyorum' dedi.