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DEÜ 23 Nisan'da çocuklara emanet

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle olağanüstü gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı’na, DEÜ’nün 75 Yıl Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören farklı yaş gruplarından öğrenciler katıldılar Toplantıya başkanlık eden öğrenciler, DEÜ Rektörü, Üst Yönetimi ve dekanların yerine geçtiler; barış mesajları eşliğinde mutlu ve güvenli bir dünya dileklerini yönetim kurulu gündemine sundular Önerileri oy birliği ile kabul edilen öğrenciler, 23 Nisan’ı coşku içinde kutladılar

GÜNDEM 23.04.2024, 12:58
DEÜ 23 Nisan'da çocuklara emanet

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle olağanüstü gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı’na, DEÜ’nün 75. Yıl Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören farklı yaş gruplarından öğrenciler katıldılar. Toplantıya başkanlık eden öğrenciler, DEÜ Rektörü, Üst Yönetimi ve dekanların yerine geçtiler; barış mesajları eşliğinde mutlu ve güvenli bir dünya dileklerini yönetim kurulu gündemine sundular. Önerileri oy birliği ile kabul edilen öğrenciler, 23 Nisan’ı coşku içinde kutladılar.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle olağanüstü gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı’na, DEÜ’nün 75. Yıl Eğitim Kurumları'nda öğrenim gören ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler katıldılar. Toplantıya öğretmenleri ve okul yöneticileriyle birlikte katılan öğrenciler, DEÜ Rektörü, Üst Yönetimi ve dekanların yerine geçtiler; barış mesajları eşliğinde mutlu ve güvenli bir dünya dileklerini yönetim kurulu gündemine sundular. Önerileri oy birliği ile kabul edilen öğrenciler, 23 Nisan’ı coşku içinde kutladılar.

“104. YILDA AYNI COŞKUYLA”

DEÜ 75. Yıl Eğitim Kurumları 7’nci sınıf öğrencisi Ali Topuzkanamış, toplantıda günün anlam ve önemine yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında, TBMM’nin açılışının 104’üncü yılında da ilk günkü coşku ve heyecan ile kutlandığına vurgu yaptı. Topuzkanamış, “Bundan 104 yıl önce bugün, ülkemiz demokrasi ve Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu kadroları, bu tarihten itibaren demokratik bir ülke ve devlet inşa etmek için büyük çabalar ortaya koydular. Hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan sadece ülkemiz için değil; bütün dünya çocukları için bir kardeşlik ve barış vesilesi olsun. Dünyanın tüm çocukları için eğitim, güvenlik ve sağlık gibi en temel haklarının sağlandığı ve onların da mutlu olduğu bir dünya istiyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu konuda her türlü çabayı ortaya koyduk ve bunun için topluma katkı sunmaya da değerli hocalarımız, öğrencilerimiz ve tüm personelimiz ile birlikte devam edeceğiz” dedi.

“ÖZEL BİR GÜN”

DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, toplantıya katılan çocukları tek tek selamlayarak, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu. Öncesinde minik öğrencileri makamında konuk eden Ak, 23 Nisan tarihinin dünya milletlerine örnek teşkil eden özel bir gün olduğunu vurguladı. Ak, konuşmasında şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada bu alanda çocuklara özel kılınan tek gün. Bugün burada 23 Nisan coşkusu içinde, gelecekte ülkemize yön verecek çocuklarımızla bir araya geldik. Yönetim Kurulu toplantımıza başkanlık eden çocuklarımız, güzel dilekleriyle 7’den 70’e herkes için örnek bir duruş sergilediler. Okullarında bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde nasıl kullanacağını öğrenen evlatlarımız, fenden sanata, müzikten spora kadar her alanda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bugün toplantımıza başkanlık eden ve katılan evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor; yetiştirdikleri nesillerle geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan eğitimcilerimize teşekkür ediyorum.”

PASTA KESTİLER

Yönetim Kurulu Toplantısı katılımlarının ardından öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı’nda, Malatya’da DEÜ tarafından kurulan konteyner eğitim sınıflarında öğrenim gören depremzede çocukların yaptığı eserlerden oluşan 23 Nisan Resim Sergisi’ni gezdiler. Öğrenciler burada, makamlarını devreden DEÜ Üst Yönetimi ve dekanlarla bir araya gelerek, hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel kesilen bayram pastasından yediler. Öğrenciler günün anısına, DEÜ Rektörlük binası önünde DEÜ Üst Yönetimi, dekanlar ve okul yönetimiyle anı fotoğrafı da çektirdiler.

FARK YARATTILAR

DEÜ 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, Türkiye genelinde kültür, sanat ve sporun farklı branşlarında son dönemde elde ettikleri başarılarla da göz doldurdu. Bu kapsamda öğrenciler, Türkiye Yüzme Federasyonu Kış Kupası Atlama Şampiyonası Genç Kızlar Kategorisi 5 Metre Kule Atlama’da birincilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Eskrim Müsabakaları İzmir üçüncülüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Yarışması’nda dördüncülük elde ettiler. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 12 Mart İstiklal Marşı’mızı Ezbere Güzel Okuma Yarışması’ndan ilçe birinciliği, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet 100 Yaşında konulu resim yarışmasında Buca birinciliği, First Lego Lig Yarışması Usta Yazılımcılar Ödülü, Change The World Roma (İngilizce Münazara Yarışması) 2024 Delegeler ödülü gibi başarıları da gurur tablosuna ekleyen DEÜ 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, performanslarıyla fark yarattılar.

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