Mahsun Kırmızıgül, Azerbaycan’da konser verecek

Yaptığı şarkılarla milyonları peşinden sürükleyen, albümleri ve sinema filmleri rekorlar kıran sanatçı Mahsun Kırmızıgül, mayıs ayında Azerbaycan’da iki konser verecek. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de sahne alan ünlü sanatçı sahneden Azerbaycan konserlerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne dek dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Kırmızıgül, Türk sinemasının baş yapıtları arasında gösterilen sinema filmlerine imza atarken hayranlarıyla da konserlerinde bir araya geliyor. İstanbul, Ankara’da başta olmak üzere konser maratonuna ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün bu seferki durağı İzmir oldu. İzmirli hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti çeken Kırmızıgül, sahneden Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 17 ve 18 Mayıs’ta vereceği konserleri duyurdu. Sanatçı ‘Sevdiğim’ şarkısını da Azerbaycanlılar için söyledi. Konserin bir bölümünde seyircilerin arasında şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, ‘Annem Annem’ şarkısını İzmirli bir kadın hayranı ile birlikte söyledi. Duygusal anlar yaşanan konserde sanatçı yaklaşık iki saat sevilen şarkılarını seslendirdi.