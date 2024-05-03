1 Mayıs olaylarında gereği yapıldı! 29 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs olaylarında polislere taşlı sopalı saldırıda bulunarak kaçan 29 şüpheli adreslerinde yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi "Gereği Yapıldı" diyerek duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandığını açıkladı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Yerlikaya mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1786303871133888830