Ece Seçkin'den yepyeni bir başlangıç

Türk pop müziğinin cesur ve iddialı ismi Ece Seçkin, müzik dünyasında yepyeni bir döneme adım atıyor.İSTANBUL (İGFA) - ‘’Spektrum’’ albümünün ilk teklisi ‘’Lambalar’’ı dinleyicileriyle buluşturan Ece Seçkin, bu yeni şarkısıyla kariyerindeki müzikal evrimi ve yaratıcılığı gözler önüne seriyor.

Sözü ve müziği Onurr'a ait olan ‘’Lambalar’’, Seçkin'in tarzını ve sesini bambaşka bir yöne taşıyor. Şarkı, ‘progressive house’ sound’u müzikseverlere benzersiz bir şekilde sunarken, bu tarz Ozan Çolakoğlu’nun aranjesi sayesinde pop müzikle son derece uyumlu, dinamik ve yenilikçi bir hal alıyor.

Müzik kariyerinde bir dönüm noktası olan bu heyecan verici proje hakkında duygularını paylaşan Ece Seçkin, şarkının oluşum sürecinde büyük bir tutku ve özveri ile çalıştığını belirterek şarkının söz yazarı ve bestecisi Onurr için de bu projelerinin özel bir yerde olduğunu ifade ediyor.

Lambalar’ın klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi ve Ece Seçkin'in müzikal vizyonunu görsel bir şölene dönüştürdü. Şarkının klibi, Ece Seçkin'in Paris'te eşi ile yemek yediği unutulmaz bir akşamdan ilham alıyor ve Türkiye’de ilk defa kullanılan genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle olağanüstü bir mekan dizaynı oluşturuluyor.

Kariyerindeki en iddialı adımlarından biri olarak öne çıkan bu projede kendisine özgü estetik anlayışını ve duygusal derinliğini müzikseverlere aktarmak için büyük bir özveriyle çalışan Ece Seçkin, ‘’Spektrum’’ albümüyle müzikal yeteneklerini ve yaratıcılığını zirve noktasına taşıyor.

Ece Seçkin’in ‘’Spektrum’’ albümünün ilk teklisi ‘’Lambalar’’, başarılı sanatçı için yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor ve dinleyicilere müzikal sınırları zorlayan bir deneyim sunuyor.

‘’Spektrum’’ albümünün ilk teklisi ‘’Lambalar’’ 3 Mayıs Cuma günü DMC etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında!