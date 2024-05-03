Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda kavşak içerisinde iki otomobil kaza yaptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçalrdan biri orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.