Son Dakika
Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
GÜNDEM 03.05.2024, 11:50
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda kavşak içerisinde iki otomobil kaza yaptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçalrdan biri orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Samsunspor
|34
|39
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|34
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. Chelsea
|34
|51
|9. West Ham United
|35
|49
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü