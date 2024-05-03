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BUÜ, patent şampiyonları listesinde bir kez daha zirvede

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), patent başvuru ve tescil çalışmalarında yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu pekiştiriyor Son 4 yıldır patent başvurularında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan BUÜ, 2023 yılı sıralamasında da en iyi performans gösteren 10 üniversiteden biri oldu

EĞİTİM 03.05.2024, 10:45
BUÜ, patent şampiyonları listesinde bir kez daha zirvede

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), patent başvuru ve tescil çalışmalarında yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu pekiştiriyor. Son 4 yıldır patent başvurularında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan BUÜ, 2023 yılı sıralamasında da en iyi performans gösteren 10 üniversiteden biri oldu.BURSA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan verilerden elde edilen Türkiye’nin 2023 yılı Patent raporu açıklandı. Patentraporu.com sitesinde yer alan verilere göre yurtiçi ve yurt dışı patent başvurularında en iyi performans gösteren kurum ve kuruluşlar listelendi. BUÜ, üniversiteler arasında yapılan sıralamaya bir kez daha damga vurdu. 2023 yılında 19 patent başvurusu yaparak ilk 10 yükseköğretim kurumu arasında giren BUÜ, 6 patent tescili ile en iyi 20 üniversite arasında gösterildi. Uluslararası patent başvurularında (PCT) 2023 yılında yaptığı 10 patent başvurusu ile ilk 12’ye giren BUÜ, 2023 yılı Avrupa patent başvuru sayılarına göre 20. sırada gösterilirken, tüm zamanlardaki Avrupa patent başvurularında ise en iyi 14 üniversite arasındaki yerini korudu. Aynı listede 2023 yılı Amerika Birleşik Devletleri (USA) patent başvurularında ise ilk 15’te yer alan BUÜ, US başvurusu genel sıralamasında ise 13. sırada gösterildi.

TEKSTİLDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

2023 yılı patent raporunda Türkiye’nin teknoloji yetkinliği baz alınarak oluşturulan patent başvuruları ve tescil rakamları da açıklandı. BUÜ, toplam 20 kategoride hazırlanan listedeki 5 farklı sektör sıralamasında yine en iyi 10 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi. Eklemeli İmalat, Siber Güvenlik, Gıda ve İçecek ile Otomotiv başlıklarında en iyi yükseköğretim kurumları sıralamasında bulunan BUÜ, Tekstil kategorisinde ise en iyi performans gösteren üniversitesi oldu. Bu kategoride daha önce de ilk sıralarda yer alma başarısı gösteren BUÜ, 2023 yılında gerçekleştirdiği 21 patent/faydalı model başvurusu ile zirvenin sahibi oldu.

PATENT TİCARİLEŞTİRMEDE EN İYİ 5 ÜNİVERSİTE ARASINDA

Bursa Uludağ Üniversitesi, 2023 yılının ticarileştirme şampiyonu üniversiteleri sıralamasında 3 Ticarileştirme/Sözleşme sayısı ve 3 Lisanslanan/Devir Edilen Patent/Faydalı Model sayısı ile en iyi 5 yükseköğretim kurumu arasında kendisine yer buldu. BUÜ, tüm zamanlardaki ticarileştirme sıralamasında ise en iyi 7 üniversite arasında gösterildi.

ULUTEK TEKNOPARK ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde faaliyetlerini sürdüren ULUTEK Teknopark, en iyi teknoparklar arasındaki yerini giderek sağlamlaştırıyor. Patentli startup firmalara ev sahipliği yapan teknoparklar sıralamasında da ilk 6 arasında gösterildi.

AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM!

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, son 5 yıldır bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. Önceki yönetim döneminden başlayarak üniversite içerisindeki mevcut bilgi birikimi ve potansiyelin ortaya çıkarılması adına gayret gösterdiklerini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin potansiyelinin gerçek anlamda ortaya çıkarılması için çabalıyoruz. Yarım asra yaklaşan bir deneyimi bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik birikim ve proje üretme kabiliyeti ile çok daha iyisini yapabilecek düzeydedir. Teknoloji Transfer Ofisimiz vasıtasıyla üniversitemizin bilimsel ve akademik verisinin bir tomografisini çektik. Yüzlerce akademik çalışmanın patent başvurusunu yaptık. 5 yıl öncesine kadar 60 olan patent sayımız bugün 400’leri geçti. Bu sayının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyoruz. 2023 yılı patent başvuru listesinde zirvede yer almaktan, Bursa’mıza ve Türkiye’ye bu anlamda katkı koyan yükseköğretim kurumları arasında bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı; akademisyenlerimizin ve onlara yol gösteren yöneticilerimizin desteği ile geldi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir araştırma üniversitesi olan Bursa Uludağ Üniversitesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılık ve azim ile çalışmaya devam edecektir” dedi.

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