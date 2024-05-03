“Hıdırellez, mazlum coğrafyaların da baharı olsun”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hıdırellez Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hıdırellez Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.KOCAELİ (İGFA) - Hıdırellez’in Anadolu’nun derinliklerinden gelen bir geleneğin günümüze yansıması olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”Bizler, Hıdırellez’in birleştirici atmosferinde toplum olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemini hatırlamalıyız. Bu özel günde barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünya için çaba sarf etmeli, birbirimize daha da yakınlaşmalıyız” dedi.
Başkan Büyükakın, Hıdırellez Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Türk dünyası ile birlikte Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya’da ilkbaharın gelişiyle kutlanan bayramlardan olan Hıdırellez, aynı zamanda barış ve kardeşlik bayramımızdır. Doğanın yeniden uyanışını ve umudu temsil eden bu bayram, tüm insanlığa daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşmak için vesile olsun. Mazlum coğrafyalardaki gözü yaşlı çocuklara, annelere, babalara da baharı yaşatsın. Başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi ve umut getirmesi temennisiyle Hıdırellez Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
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