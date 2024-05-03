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CW Enerji GES projelerine bir yenisini daha ekledi

CW Enerji, hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ediyor Firma, Samsun’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1 097,085 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı

EKONOMİ 03.05.2024, 10:49
CW Enerji GES projelerine bir yenisini daha ekledi

CW Enerji, hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Firma, Samsun’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1.097,085 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji Samsun’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1.097,085 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Proje hakkında açıklamada bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerjisi sektöründe ileri teknolojileri kullanarak yatırımcılarının enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin birçok farklı il ve ilçesinde kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile iz bırakmayı sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, “Her bir güneş enerji santralimiz ile temiz enerji üretimine katkıda bulunarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz. Alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte proje tasarımı ve uygulamasında en son teknolojileri kullanıyor ve bu sayede verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

SEKTÖR HER GEÇEN GÜN GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Güneş enerjisi kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle son dönemde yaygınlaşmaya devam ettiğini dile getiren Yılmaz, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi faktörlerin de etkisiyle bu konuda ciddi bir farkındalık oluştuğuna dikkat çekti.

Yılmaz, buna bağlı olarak sektörün de her geçen gün gelişmeyi ve büyümeyi sürdürdüğün belirterek, “Firmalarda da güneş enerji santrallerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu çerçevede Samsun’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1.097,085 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma enerjinin önemli bir kısmı güneşten karşılayarak yıllık ortalama 550.195 kg karbon salımının önüne geçecek ve yılda 83 ağacı kurtarmış olacak” dedi.

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